Trasporti: Radicali, abbiamo vinto referendum Atac ora si discuta in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un comunicato stampa il Comune di Roma ha annunciato la firma di un'ordinanza sindacale in cui si proclama la vittoria del 'sì' su entrambi i quesiti del referendum sul trasporto pubblico locale dell'11 novembre 2018". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "Si confermano le ragioni della nostra battaglia per una mobilità a misura dei cittadini, nel merito e nel metodo, ma la sindaca ci ha messo più di 2 anni per questo atto dovuto. Una vera vergogna -continua la nota- per l'Istituzione che rappresenta. Uno schiaffo conclamato a 400mila cittadini che contro tutto e tutti quella domenica esercitarono il loro dovere civico e costituzionale". (segue) (Com)