Trasporti: Radicali, abbiamo vinto referendum Atac ora si discuta in Campidoglio (2)

- "Come Radicali -si legge anche- siamo abituati a prendere sul serio i documenti ufficiali e non i comunicati stampa: abbiamo troppo rispetto per le istituzioni. In attesa della pubblicazione dell'atto ufficiale non possiamo che confermare la manifestazione di domani alle 15 sotto il Campidoglio, per ricordare alla Sindaca che i diritti dei cittadini non si calpestano, che la democrazia è una cosa seria e che viviamo in uno stato di diritto al quale ha dovuto alla fine abdicare. Celebriamo la vittoria della partecipazione e del diritto, consapevoli che ora si apre la partita del dibattito in assemblea capitolina. Entro 30 giorni dalla proclamazione, infatti, l'Assemblea Capitolina dovrà discutere nel merito del risultato del referendum motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dalla comunità cittadina. Così come recita lo Statuto". (Com)