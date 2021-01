Governo: fonti Iv, no ad incarico a Conte ora, sì a mandato esplorativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di Italia viva segnalano che è stato il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, a chiamare questo pomeriggio il leader di Iv, Matteo Renzi. "Renzi - continuano le fonti - gli ha spiegato di non avere problemi personali, ma enormi questioni politiche con lui. E come detto a Mattarella: 'Noi non siamo ancora disponibili all'incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia, a noi va bene un governo del presidente'. Se c’è maggioranza - concludono le stesse fonti -, Partito democratico e Cinque stelle devono chiedere l'impegno di Italia viva. E allora si discute sui contenuti. No all'incarico a Conte ora, sì ad un mandato esplorativo". (Rin)