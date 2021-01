Imprese: Barbieri (Confcommercio Milano), errore zona rossa c'è stato, spero qualcuno vada a compensarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione delle imprese milanesi è drammatica, secondo quanto riportato da Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, intervenuto alla presentazione del libro di Alberto Brambilla "Le scomode verità su tasse, pensioni, sanità e lavoro". "Un'impresa su tre - ha spiegato Barbieri - ha dichiarato di chiudere nel 2021, abbiamo situazioni dove i saldi sono partiti il 7 di gennaio, poi siamo stati tutti chiusi in una zona rossa, giusto o sbagliato, non voglio entrare nel merito, però tutti hanno riconosciuto che c'è stato un errore, spero che qualcuno vada a compensare questo errore o vada a riconoscere alle imprese che sono state erroneamente chiuse che questa chiusura ha creato un danno". Barbieri ha infatti evidenziato che i saldi invernali "hanno avuto un calo del 25 per cento rispetto ai saldi invernali del 2020, con uno scontrino medio di 70 euro rispetto a uno scontrino medio di 92 euro del 2020. Adesso siamo ripartiti, ma non è che si può pensare che quello che si è perso nella prima settimana di saldi possa essere ricompensato recuperando i saldi a febbraio". (Rem)