Brasile: studio prova infezione contemporanea con due ceppi di coronavirus

- Uno studio effettuato su un campione di pazienti affetti da Covid-19 nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, ha provato che è possibile essere infettati contemporaneamente da due diversi ceppi del nuovo coronavirus. La ricerca è stata condotta da un gruppo di scienziati dell'Università federale di Rio grande do Sul (Ufrs), del Laboratorio nazionale di informatica scientifica (Lncc) legato al ministero della Scienza e della Tecnologia, e dall'Organizzazione non governativa (Ong) Rete virus. Analizzando i campioni di 92 pazienti ricoverati presso le strutture dello stato, è emerso che almeno due persone hanno registrato un cosiddetta co-infezione, cioè l'infezione simultanea da diversi ceppi del nuovo coronavirus. Secondo i ricercatori, la co-infezione tra il ceppo principale del coronavirus e la variante E484K non era stata finora rilevata. Sempre secondo i ricercatori, la co-infezione è preoccupante perché mescola genomi di diversi ceppi, consentendo la ricombinazione che si traduce in una ulteriore evoluzione del virus. (segue) (Brb)