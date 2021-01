Atac: Bernaudo (Li), è una nostra vittoria, le liberalizzazioni sono primo punto del nostro programma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo stati i primi, nel 2017, a chiedere la chiusura del contratto di servizio con Atac e Ama e fare le gare per la gestione dei servizi pubblici locali". Così in una nota Andrea Bernaudo, candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani. "Quella di oggi è una nostra prima e fondamentale vittoria, i romani la pensano come noi. I radicali di '+ Europa' -continua Bernaudo- cosa vogliono fare a Roma? Andare con il socialdemocratico Calenda che non vuole le liberalizzazioni e quindi tradire sè stessi, oppure continuare la battaglia liberale con noi per restituire alla libera impresa la gestione dei servizi pubblici e alla politica il controllo? Le liberalizzazioni sono il primo punto del nostro programma se anche il centrodestra vuole liberare Roma, noi siamo disposti ad aprire un tavolo di lavoro comune".(Com)