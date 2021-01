Africa: decessi per Covid-19 in aumento, in un mese 50 per cento di infezioni in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di Covid-19 e le morti per conseguenze legate al virus stanno aumentando in Africa, da quando nuove varianti più contagiose si sono diffuse. Lo riferisce in un comunicato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in conclusione della conferenza stampa organizzata oggi in modalità virtuale da Apo Group, alla quale hanno preso parte anche anche Tulio de Oliveira, direttore del KwaZulu-Natal Research and Innovation Sequencing Platform in Sudafrica (University of KwaZulu-Natal), e dal dottor Amadou Sall, direttore dell'Institut Pasteur di Dakar, in Senegal. Nell'ultima settimana nei Paesi del continente sono stati segnalati oltre 175mila nuovi casi di coronavirus e oltre 6.200 decessi, mentre le infezioni sono aumentate del 50 per cento tra il 29 dicembre e il 25 gennaio rispetto alle quattro settimane precedenti. La scorsa settimana, c'è stato un piccolo calo dei casi in Sud Africa, ma 22 Paesi continuano a vedere aumentare il numero dei loro casi. I decessi sono aumentati di due volte nello stesso periodo di quattro settimane, con oltre 15mila di questi concentrati in 10 nazioni, principalmente dell'Africa meridionale e settentrionale. (segue) (Com)