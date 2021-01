Africa: decessi per Covid-19 in aumento, in un mese 50 per cento di infezioni in più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante 501Y.V2, identificata per la prima volta in Sudafrica, è predominante e alimenta numeri record di casi in Sudafrica e nella subregione. È stato trovato in Botswana, Ghana, Kenya, nella regione francese dell'Oceano Indiano di Mayotte, Zambia e in 24 nazioni non africane. "La variante che è stata rilevata per la prima volta in Sudafrica si è diffusa rapidamente oltre l'Africa e quindi ciò che mi tiene sveglio la notte in questo momento è che molto probabilmente circola in un certo numero di Paesi africani", ha detto il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale per l'Africa dell'Oms.La variante che è stata inizialmente rilevata nel Regno Unito è stata trovata in Gambia e Nigeria. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il nuovo ceppo causa malattie più gravi. (segue) (Com)