Africa: decessi per Covid-19 in aumento, in un mese 50 per cento di infezioni in più (3)

- L'Oms sta lavorando per tracciare e affrontare nuove varianti aiutando i paesi a costruire e potenziare le complesse capacità di sorveglianza genomica necessarie per rilevare e rispondere a nuove varianti, spedendo campioni ai laboratori di sequenziamento e fornendo forniture e guida tecnica. Con i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc), l'Oms ha contribuito a creare una rete di laboratori di sequenziamento genomico Covid-19 con laboratori nella Repubblica Democratica del Congo, Gambia, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Sud Africa e Uganda. L'Oms invita tutti i paesi a inviare almeno 20 campioni ai laboratori di sequenziamento ogni mese per aiutare a mappare la situazione in rapida evoluzione e le migliori risposte target a tutti i livelli. (segue) (Com)