Libia: Usa chiedono a Russia, Turchia ed Emirati di sospendere interventi militari

- Gli Stati Uniti hanno invitato Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti a sospendere immediatamente i loro interventi militari in Libia, come richiesto nell’accordo di cessate il fuoco, e accettare la sovranità libica mentre sono in corso i tentativi per formare un governo di unità nazionale e tenere elezioni il 24 dicembre. Lo ha dichiarato il viceambasciatore Usa presso le Nazioni Unite, Richard Mills, nel suo intervenendo oggi al Consiglio di sicurezza Onu. La Turchia è il principale sostenitore del Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dall’Onu, mentre Emirati, Egitto e Russia appoggiano l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), del generale Khalifa Haftar. Nel suo intervento, Mills ha chiarito che la nuova amministrazione Usa guidata da Joe Biden sostiene le richieste delle parti libiche rivali per la fine dell'intervento militare e il ritiro delle forze straniere e dei mercenari come delineato nell'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre. "Gli attori esterni che sono intervenuti militarmente in questo conflitto hanno completamente e brevemente ignorato le richieste dei libici", ha dichiarato. "Chiediamo a tutte le parti esterne incluse Russia, Turchia e Emirati Arabi Uniti ad accettare la sovranità libica e cessare immediatamente ogni intervento militare in Libia", ha aggiunto Mills. "Chiediamo alla Turchia e alla Russia di avviare immediatamente il ritiro delle loro forze dal Paese e la rimozione dei mercenari stranieri e dei consiglieri militari che hanno reclutato, finanziato, dispiegato e sostenuto in Libia", ha sottolineato l’inviato Usa. Mills ha inoltre osservato che è "fondamentale che il popolo libico e la comunità internazionale prendano tutte le misure necessarie per evitare che gli agenti esterni ostacolino questa transizione politica". (Nys)