- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte al digital panel "Come saranno le città del futuro?", organizzato da QN - Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. All'incontro partecipano anche il sindaco di Bologna Virginio Merola, il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’ad del Gruppo Leonardo Alessandro Profumo.Diretta sull'home page dei siti e sulle pagine Youtube e social delle testate (ore 17.00)REGIONEL'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, effettuano dei sopralluoghi a Calcinate (Bg), Palosco (Bg) e Trescore Balneario (Bg) relativi alle opere di riqualificazione delle strade provinciali finanziate con la prima parte del Piano Lombardia.Ritrovo presso Sp ex Ss 498 km 6+250 - Calcinate (ore 10.30)Ritrovo presso incrocio Sp 98 Sp 100 - Palosco (ore 11.15)Ritrovo presso incrocio Sp 89 via Pasinetti - Trescore Balneario (ore 12.00)Formazione per gli operatori del diritto sulla piattaforma telematica “Conciliaweb 2.0”., organizzata con Agcom e con l’Ordine degli Avvocati di Milano. Intervengono Vinicio Nardo, presidente Ordine Avvocati Milano; Marianna Sala, presidente Corecom Lombardia; Mario Staderini, direttore Direzione tutela consumatori Agcom; Vincenzo Franceschelli, vice presidente Consiglio nazionale Utenti (Cnu) Consumatori di nuove tecnologie; Riccardo Maggioni, avvocato del Foro di Milano, mediatore; Enrico Maria Cotugno, vice direttore Direzione tutela consumatori Agcom. Modera Carmelo Ferraro, direttore Ordine avvocati Milano.Pagina Facebook Corecom Lombardia (ore 14.00)VARIECerimonia d’inaugurazione dell’Executive master in Finance di Sda Bocconi School of Management. Intervengono, tra gli altri, l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace (ore 10.45), il vice presidente dell’Università Bocconi Andrea Sironi, Alessandra Pasini, Cfo di Snam e per Intesa Sanpaolo Stefano Barrese (divisione Banca dei Territori), Stefano Del Punta (chief financial officer), Mauro Micillo (divisione Imi corporate & investment banking); Tommaso Corcos (divisione private banking); Nicola Fioravanti (divisione Insurance); Saverio Perissinotto (divisione asset management); Paola Angeletti (chief operating officer); Renato Dorrucci (responsabile formazione e sviluppo manageriale) e Luca Tedesi (responsabile del real estate).Università Bocconi - Aula Magna, via Roentgen 1 (dalle 9 alle 12.45)Flashmob di Legambiente Lombardia e presentazione del dossier Mal’Aria 2021 con la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e il coordinatore scientifico Damiano Di Simine.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11.00)Webinar “Vincere la sfida dell'economia circolare per dare un futuro ai più giovani”, promosso da Greenthesis Group, per presentare il volume “Tutto ruota. Viaggio nel mondo dell'economia circolare”. Partecipano degli autori del volume Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico, e Fabrizio Iaconetti, esperto in marketing e comunicazione ad alto impatto sociale, insieme a Simona Grossi, vicepresidente esecutivo di Greenthesis S.p.A, e Vincenzo Cimini, ceo di Greenthesis Spa.Modalità telematica (ore 11.00)(Rem)