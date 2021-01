Imprese: Barbieri (Confcommercio Milano), errore zona rossa c'è stato, spero qualcuno vada a compensarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando con il Cts per cercare di rivedere questi criteri in base ai quali gli assembramenti si verificano solo nei ristoranti, solo nei pubblici esercizi, malgrado ci sia il contingentamento degli ingressi", ha spiegato il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza. "Ci troviamo in una situazione in cui, per questa gestione un po' incerta e un po' approssimativa di determinate situazioni, le imprese sono in grosse difficoltà. La prima ripartenza dev'essere dando la certezza alle imprese di qual è la prospettiva per loro nel medio lungo periodo e la capacità di programmazione", ha aggiunto Barbieri, che ha concluso: "Bisogna anche però sfatare un po' di miti, secondo i quali ci sono responsabilità solo ed esclusivamente di alcune categorie economiche: io, a oggi, non ho ancora sentito di un focolaio in un negozio, in un ristorante o in un bar. L'attività manifatturiera ha ripreso la propria attività, ma nel commercio, nella distribuzione e nei servizi questa attività non è ripresa".(Rem)