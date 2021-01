Tunisia: una persona ricoverata dopo tentativo di avvelenamento presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza tunisina ha riferito in una nota che Nadia Akacha, responsabile dello staff del capo dello Stato, Kaies Saied, sarebbe ricorsa alle cure ospedaliere dopo aver maneggiato una lettera indirizzata al presidente contenente una polvere sospetta. In una nota la presidenza tunisina ha sottolineato che quanto avvenuto rappresenta “un tentativo di avvelenamento” del presidente Saied. In un comunicato stampa la presidenza tunisina ha precisato che dopo l’apertura della busta contenente la polvere la responsabile dello staff di Saied avrebbe avuto un malore perdendo momentaneamente la vista, fatto che ha costretto la donna al ricovero in ospedale. Un impiegato della segreteria del gabinetto presente nella stessa stanza ha avvertito sintomi simili, ma con minore intensità, secondo quanto riferisce la nota. (segue) (Tut)