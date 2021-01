Tunisia: una persona ricoverata dopo tentativo di avvelenamento presidente Saied (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal procuratore generale di Tunisi, che sta conducendo le indagini sulla busta consegnata alla presidenza, ha sottolineato che non sono ancora state effettuate analisi sulla busta, affermando che per ora non vi sono persone sospettate per l’invio della lettera. Secondo la presidenza, la busta è stata messa in un trituratore, “prima che si decidesse di inviarla al ministero dell’Interno”. La presidenza ha riferito nella nota che finora “non è stato possibile determinare l'esatta natura della sostanza che si trovava all'interno di della busta”. (segue) (Tut)