Marocco: Mohammed VI lancia la campagna di vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha ricevuto ieri la prima consegna del vaccino cinese Sinopharm contro la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Un aereo è atterrato all'aeroporto internazionale Mohammed VI di Casablanca dalla Cina con a bordo la prima consegna del siero prodotto dal gruppo farmaceutico cinese Sinopharm, in collaborazione con il laboratorio nazionale di biotecnologie cinese, precisa il ministero in un comunicato. L'acquisizione avviene in esecuzione delle direttive di re Mohammed VI per lanciare una campagna di vaccinazione nazionale su larga scala al fine di immunizzare tutti i componenti del popolo marocchino e ottenere l'immunità di gregge. Il Marocco ha acquisito quantità sufficienti di vaccini per 33 milioni di persone (66 milioni di dosi). Il Paese nordafricano aveva già ricevuto una prima consegna del vaccino britannico AstraZeneca, prodotto in India, che è stato distribuito a tutte le regioni in attesa del lancio della campagna di vaccinazione nazionale. (Res)