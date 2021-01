Ristori: Barbieri (Confcommercio Milano), coprono solo 20 per cento fatturato, Stato incapace di sostenere aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decreti dei ristori "arrivano a compensare un'impossibilità di fare impresa per il 20 per cento del fatturato, siamo in una situazione in cui le imprese che non hanno potuto lavorare si scontrano anche con un'impossibilità da parte dello Stato di sostenerle". Lo ha detto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, intervenendo alla presentazione del libro di Alberto Brambilla "Le scomode verità su tasse, pensioni, sanità e lavoro". "Un ristorante di quattrocento metri quadrati ha ricevuto 10-12mila euro – ha esemplificato Barbieri - ma questo ristorante a Milano paga 15mila euro solo di Tari in un anno. Se andiamo a dire a un livello locale che non è tanto corretto far pagare un tributo locale a un'impresa che non ha potuto lavorare perché le è stato inibito di lavorare, che non è corretto sotto un aspetto etico, ma neanche sotto un aspetto giuridico andare chiedere la tassa dei rifiuti a un ristorante che è stato chiuso non per sua volontà, la risposta del pubblico amministratore comunale è che deve rispettare un patto di stabilità, 'o il governo mi dà dei soldi per stralciare i tributi locali o il governo deve modificare una legge perché se no io devo chiudere con il patto di stabilità', mi risponde. Il che significa 'imprese arrangiatevi'". (Rem)