Roma: De Micheli (Fi), su Ztl bene emendamento su rimborsi ma ora andare oltre

- "Lo abbiamo detto da tempo e ora, grazie a Forza Italia, i cittadini del centro potranno sperare di vedersi rimborsare una parte della tassa che quotidianamente versano al comune solo perché residenti in ZTL. E' giusto che i residenti vedano riconoscersi il rimborso per il periodo in cui la Raggi ha tenuto spenti i varchi, aumentandone la validità. E' un primo passo: ora il Comune deve armarsi di coraggio e andare oltre questa ztl, insensata e non rispondente alle esigenze di residenti e commercianti". Lo dichiara in una nota il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco de Micheli. "La nostra proposta è quella di istituire il ticket di accesso quotidiano per i non residenti del centro. In questo modo si permetterebbe a chi oggi non ha un titolo, di entrare in centro secondo esigenza andando oltre, contestualmente, al pagamento forfettario per un permesso di accesso che magari non viene utilizzato ogni giorno, pagando solo per gli accessi effettuati. A questa misura deve assolutamente conseguire la riduzione del primo permesso di accesso per i residenti, che oggi vengono vessati solo perché abitano nel cuore di Roma. Il centro - conclude De Micheli - è un gioiello che deve essere preservato ma è urgente andare oltre le semplici chiusure e le sterili prese di posizione" (Com)