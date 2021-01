Bolivia-Cina: colloquio Arce-Xi Jinping, focus su cooperazione contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione nella lotta contro la pandemia e l'approvvigionamento di vaccini anti Covid-19 sono stati i punti principali della conversazione tenuta oggi via teleconferenza tra il presidente della Bolivia, Luis Arce ed il suo pari della Cina, Xi Jinping. Lo ha reso noto lo stesso Arce in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter nel quale ha annunciato anche il raggiungimento di un accordo per la "creazione di una commissione per lavorare da subito su un'agenda bilaterale di interessi reciproci". "Siamo avanzati in materia di cooperazione per affrontare la pandemia, come vaccini per la Bolivia a prezzi accessibili e che possano essere consegnati nel minor tempo possibile", ha scritto Arce, sottolineando che l'occasione del colloquio è servita per "riprendere la relazione di amicizia e solidarietà tra i due popoli" interrotta durante il precedente governo ad interim di Jeanine Anez. Il messaggio conclude con un ringraziamento a Xi Jinping "per le congratulazioni espresse al popolo boliviano per aver recuperato la democrazia". Il colloquio tra i capi di Stato dei due paesi fa seguito alla donazione ricevuta oggi dalla Bolivia da parte di Pechino di apparecchiature mediche destinate alla cura dei pazienti di Covid-19. (segue) (Brb)