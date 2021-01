Bolivia-Cina: colloquio Arce-Xi Jinping, focus su cooperazione contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sul fronte dei vaccini contro il nuovo coronavirus è atteso per oggi l'arrivo in Bolivia di un primo lotto di 20 mila dosi del vaccino Sputnik V. Lo ha annunciato ieri il ministero degli Esteri attraverso un comunicato dove si precisa che l'arrivo di questo primo lotto avviene grazie alla cooperazione con l'Argentina, che ha messo a disposizione un volo speciale della compagnia di bandiera, Aerolineas Argentinas, diretto Mosca per l'approvvigionamento a sua volta di un terzo lotto del vaccino prodotto dall'istituto russo Gamaleya. In questo modo, segnala il governo boliviano, il paese andino diventa il secondo paese, dopo l'Argentina, ad avviare il processo di immunizzazione con il vaccino russo. Questo iniziativa, conclude la nota di La Paz, è stata "negoziata e concordata direttamente con il Fondo Russo per gli Investimenti senza intermediari, e arriverà nel nostro paese dopo un intenso e faticoso rapporto di lavoro a tutti i livelli e grazie ai legami che il governo ha saputo costruire tra gli Stati". (segue) (Brb)