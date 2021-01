Atac: Calabrese, con azienda pubblica tutelati 12mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre dichiarato apertamente la nostra volontà politica: mantenere Atac pubblica per garantire un servizio di trasporto uguale per tutti i romani e tutelare 12mila lavoratori". Lo dichiara in una nota il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. "Per questo abbiamo intrapreso un percorso di rilancio attraverso lo strumento del concordato preventivo. Siamo stati sempre coerenti. Abbiamo lottato per non svendere l'azienda al miglior offerente con un unico interesse: offrire un servizio davvero efficiente dal centro alle periferie, senza differenze. È un percorso lungo e non privo di ostacoli, ma necessario. Non si può dire lo stesso di altre forze politiche, che non hanno mai preso posizione contro la privatizzazione promossa dai promotori del Referendum". (segue) (Com)