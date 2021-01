Atac: Calabrese, con azienda pubblica tutelati 12mila lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo – prosegue Calabrese - a lavorare per rendere Atac una società sana ed efficiente. Non ci fermeranno le polemiche di chi vuole svendere la principale azienda di trasporto pubblico d'Europa, un patrimonio che appartiene a noi romani. Gli altri partiti dicano chiaramente se vogliano o meno Atac pubblica. È il momento di gettare la maschera. Le polemiche di chi ha accumulato 1 miliardo e trecento milioni di debiti e ha anche la faccia tosta di fare la morale non ci fermano. Per risanare un'azienda che era sull'orlo del fallimento e fare nuovi investimenti ci vuole coraggio. Noi lo abbiamo fatto per i romani". (Com)