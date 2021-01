Germania: speso l'intero bilancio per la difesa 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha speso il suo intero bilancio per il 2020, pari a 46,09 miliardi di euro. È quanto comunicato dallo stesso dicastero. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dato è di particolare rilevanza perché, in passato, la Difesa ha spesso dovuto restituire anche miliardi di euro dei propri fondo al ministero delle Finanze. Tali restituzioni sono state rese necessarie da problematiche relative all'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo delle Forze armate (Budeswehr) o ai contratti con le industrie per la difesa. Per il 2021, il bilancio del ministero della Difesa tedesco ammonta a 47 miliardi di euro. (Geb)