Energia: Spagna, Enagas inaugura a Madrid prima stazione rifornimento idrogeno da 700 bar di pressione

- Enagas ha inaugurato oggi a Madrid la prima stazione di rifornimento di idrogeno in Spagna per veicoli elettrici a celle a combustibile a lungo raggio con una capacità di fornitura di 700 bar di pressione. Si tratta delle stazioni di rifornimento con la capacità di fornitura più elevata in Spagna fino a questo momento, frutto un progetto congiunto di Enagas -attraverso la startup Scale Gas-, Toyota Spagna, Urbaser, Carburos Metálicos, Sumitomo Corporation Spagna e la Confederazione spagnola degli imprenditori di stazioni di servizio (Ceees). La stazione di rifornimento, situata in Avenida de Manoteras 34 a Madrid, permetterà di rifornire una flotta di 12 unità di Toyota Mirai che saranno utilizzate dalle aziende che promuovono questo progetto pionieristico. (Spm)