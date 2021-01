Governo: Renzi, caccia a singolo parlamentare spettacolo indecoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Italia viva ha espresso preoccupazione al presidente Mattarella per la crisi sanitaria, economica ed educativa provocata dalla pandemia” prima ancora di quella politica. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Qualcuno fa pensare che sia discussione sia tra caratteri ma questa è una narrazione monocorde che non sta né in cielo né in terra. Gli italiani hanno assistito a uno spettacolo indecoroso come quello della caccia al singolo parlamentare. Iv è esattamente l’opposto di tutto questo”, ha aggiunto.(Rin)