Genova: Fornaro (Leu), saluto fascista consiglieri comunali destra a Cogoleto gravissimo

- Il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, afferma che "quello che è successo a Cogoleto nel giorno della memoria è gravissimo. Consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e della Lega in posa facendo il saluto romano nell'aula consiliare - prosegue il parlamentare in una nota - è una offesa alla memoria dei morti del nazifascismo e delle istituzioni repubblicane. Ho presentato una interrogazione alla ministra Lamorgese per chiedere di intervenire affinché fatti di questa gravità che offendono la memoria non si ripetano più". (Com)