Governo: Renzi, serve esecutivo, errore andare a elezioni

- "Andare ad elezioni in questa fase sarebbe un errore per l'Italia e per gli italiani e quindi pensiamo che occorra un governo presto". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Non abbiamo ottenuto le risposte all'altezza dell'Italia - ha spiegato - e, con un grande atto di responsabilità, abbiamo deciso di lasciare le poltrone e i ministeri. La nostra proposta è di portare il Paese a una discussione vera sul Piano Next Generation Eu". (Rin)