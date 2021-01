Polonia: M5s, su divieto aborto intervenga Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Politiche Ue affermano che "non possiamo permettere che la Polonia, uno dei Paesi dell'Unione Europea, neghi l'aborto venendo meno ad un diritto riconosciuto in tutte le società democratiche. Ci troviamo di fronte ad una decisione - spiegano in una nota - che non solo limita fortemente l'autodeterminazione delle donne e pregiudica seriamente la loro salute, ma va a ledere la sfera dei diritti umani fondamentali, che le istituzioni dell'Ue e degli Stati membri devono tutelare. Pretendiamo che Bruxelles intervenga per fermare questo scellerata decisione del governo polacco". (segue) (Com)