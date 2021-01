© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile e sconcertante che nel 2021 si discuta ancora dell'aborto e del controllo del corpo delle donne, temi che pensavamo di aver archiviato e che invece sono purtroppo tornati di stretta attualità in Europa. Ci schieramo a fianco delle mobilitazione delle donne polacche che si stanno battendo per un loro sacrosanto diritto", conclude la nota. (Com)