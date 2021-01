Pioltello: disastro ferroviario, archiviate posizioni dirigenti Trenord e Ansf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre anni e due giorni dal deragliamento del treno 10452, diretto da Cremona a Milano Porta Garibaldi e deragliato a Pioltello escono dalla vicenda processuale due dirigenti di Trenord e altrettanti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Lo ha deciso il gip Sofia Fioretta, che accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato le posizioni di Cinzia Farisè e Alberto Minoia, all'epoca del deragliamento del treno rispettivamente amministratore delegato e direttore operativo di Trenord, insieme a quelle di Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso, rispettivamente l’allora direttore e responsabile per il settore ispettorato e controlli di Ansf. Restano al momento nel procedimento per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose due manager di Rfi (Rete ferroviaria italiana) tra cui l'ex ad Maurizio Gentile, sette tra dipendenti e tecnici dell'azienda ferroviaria. A febbraio il gup si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio chiesto dai pm. (Rem)