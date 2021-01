Governo: La Russa-Balboni (Fd'I), nostro ddl, no fiducia a esecutivi da senatori a vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I senatori a vita partecipano a pieno titolo ai lavori del Senato fatta eccezione per i voti di fiducia al governo". Lo prevede un disegno di legge di modifica dell'articolo 59 della Costituzione firmata dai senatori di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa e Alberto Balboni. "La ratio - dichiara La Russa in una nota - è quella di non far dipendere la nascita o la morte di un governo da chi non ha una diretta investitura popolare. E’ una proposta meno drastica dell’ipotesi da più parti sostenuta, di abolizione dei senatori a vita, che potrà comunque essere discussa nell’ambito di una più complessiva riforma costituzionale".(Com)