Covid: Moratti, sistema sanitario lombardo ha retto grazie a sistema pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, il sistema sanitario regionale ha retto nell'ultimo anno, grazie al sistema integrato pubblico-privato. Lo ha detto intervenendo all'iniziativa "Case della Comunità, proviamoci in Lombardia", organizzato dall'associazione "Prima la comunità". "Sicuramente abbiamo vissuto un anno terribile che ha minato le nostre certezze, che ha evidenziato le nostre fragilità di fronte alla vecchiaia, alla morte e alla malattia. Un anno nel quale abbiamo forse anche temuto di rischiare la coesione sociale. Per fortuna così non è stato. Abbiamo avuto una società che ha dimostrato una resilienza straordinaria grazie al coraggio e alla dedizione di uomini e donne del sistema sanitario e dell'associazionismo che hanno anteposto anche alle loro esigenze familiari il bene comune", ha detto Moratti, aggiungendo: "Il nostro sistema sanitario ha retto per il coraggio di questi uomini e di queste donne e ha retto grazie a un sistema integrato pubblico-privato, che nella nostra Regione è un valore, perché sancisce il valore della libertà, quella libertà che a mio avviso è il lievito per far nascere idee, progetti e innovazioni. E questo sistema socio-sanitario pubblico-privato ci ha dato delle dimostrazioni straordinarie in questo anno. Se possiamo prendere un insegnamento da questo anno così difficile è che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che questo ci può far cambiare in meglio". (Rem)