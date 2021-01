Pioltello: disastro ferroviario, archiviate posizioni dirigenti Trenord e Ansf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Dopo il deragliamento, del 25 gennaio 2018, i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno indagato in tutte le direzioni, verificando eventuali problemi strutturali sul convoglio, poi esclusi, e l'ipotesi che a causare la tragedia sia stato il malfunzionamento dei binari. E all’esito degli accertamenti i sostituti procuratori, coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, non hanno ravvisato “profili di responsabilità” nei confronti di Trenord e dei dirigenti Farisè e Minoia in nessuno dei tre ambiti di accertamento: ”difettosità delle ruote dei carrelli, errori da parte del personale a bordo, anomalie del sistema frenante del treno”. “Gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici - scrive il gip - hanno accertato in modo logico e incontrovertibile che il disastro è al ‘punto zero’. Tutto quello che si verifica dopo è la conseguenza di quello che si è prodotto al ‘punto zero’. Non c'è nessuna evidenza di concause a Pioltello. C'è un'unica causa: il distacco della superficie del fungo al km 13”. Nei confronti di Gargiulo e Caruso dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, iscritti nel registro degli indagati dieci giorni prima della chiusura dell’inchiesta, gli inquirenti hanno ipotizzato “un mancato esercizio della doveroso attività di vigilanza e di direttiva sul gestore ferroviario”, ovvero Rete ferroviaria italiana. Tuttavia, osserva il gip, “nella ricostruzione offerta da entrambi” in sede di interrogatorio, “la struttura, nonostante la cronica carenza di uomini e mezzi, ha svolto invece un’intesa attività di controllo sulla sicurezza ferroviaria sotto molteplici aspetti”. “Ansf - conclude il giudice - risulta nel complesso aver operato con sufficiente diligenza nell’ambito delle attribuzioni a essa spettanti”. (Rem)