Imprese: BioNtech autorizzata ad avviare a febbraio produzione vaccino Covid a Marburg

- Da febbraio prossimo, l'azienda per le biotecnologie tedesca BioNtech potrà avviare la produzione del vaccino contro il coronavirus, sviluppato con la causa farmaceutica statunitense Pfizer, presso il proprio impianto di Marburg. Il consiglio del distretto governativo di Darmstadt ha, infatti, concesso a BioNtech l'approvazione definitiva per l'avvio delle operazioni nel sito di Marburg, già di proprietà del gruppo farmaceutico svizzero Novartis. Come riferisce il quotidiano “Bild”, BioNtech ha dimostrato che la fabbrica soddisfa “esattamente” i requisiti previsti dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). (Geb)