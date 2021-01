Governo: Renzi, non vedo altra maggioranza che non contempli Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se vogliono restare con noi, devono dire cosa vogliono fare per le prossime generazioni e non parlare di ministeri. Non vedo altra maggioranza politica che non contempli Italia viva. Ma se vogliono parlare con noi devono parlare di contenuti”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale. “Non siamo né inaffidabili, né irresponsabili ma molto chiari e diretti – ha precisato -: abbiamo sentito parole su di noi al limite dell'insulto. Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza. Rimettiamo la valutazione a chi in queste settimane ha messo veti su di noi".(Rin)