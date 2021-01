Governo: Zampa, crisi sta facendo molto male al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo dentro a quelle notti oscure, in cui da fuori non si capisce assolutamente niente e solamente chi ha in mano il bandolo della matassa credo possa capire davvero in quale direzione avviarsi per uscire da una crisi che però sta facendo molto male al Paese". Lo ho detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), intervenendo all'iniziativa online "Case della Comunità, proviamoci in Lombardia", organizzato dall'associazione "Prima la comunità". Zampa ha poi parlato di "un punto di riflessione che va portato a un altro livello, che è quello anche politologico, della costruzione di un sistema dove eventualmente non possano accadere con tanta facilità eventi come questo". (Rem)