Lombardia: Moratti, passare da concetto di sanità a quello di salute

- Secondo la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, bisogna passare da un concetto di sanità a uno di salute. "Forse dobbiamo cercare di rimettere al centro la persona, con una capacità di iniziativa di ogni singola persona, con l'entusiasmo dei volontari, con la professionalità degli operatori, con la sensibilità del mondo dell'associazionismo, con le buone pratiche del terzo settore, anche con le competenze delle persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, per una nuova collaborazione, che ci aiuti a uscire ognuno dal proprio settore, evitando una frammentazione che non ci consente di lavorare al meglio per il bene comune, una collaborazione che ci può portare a vedere in modo diverso il tema della sanità, passando dal concetto di sanità a quello di salute, che è riferita alla persona, mentre la sanità è riferita a un modello organizzativo, a un concetto astratto. Noi dobbiamo tornare a puntare in maniera molto forte sulle persone al centro", ha detto Moratti, intervenendo all'iniziativa "Case della Comunità, proviamoci in Lombardia", organizzato dall'associazione "Prima la comunità". "Per far questo - ha proseguito la vicepresidente lombarda - abbiamo bisogno di uomini e donne coraggiosi, forti e generosi. Ce ne sono tanti in tutti gli ambiti, che si caricano il peso per dare un futuro alle nuove generazioni e per onorare la memoria delle generazioni passate, che purtroppo hanno subito delle gravi perdite in questa pandemia". (Rem)