Libia: inviato speciale Ferrara, contiamo su supporto italiani vissuti nel Paese

- "Contiamo su di voi, perché la Libia per l'Italia deve essere uno sforzo corale e tutte le componenti sono fondamentali, non basta quella governativa". Lo ha dichiarato l'ambasciatore Pasquale Ferrara, inviato speciale del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in Libia, parlando della collaborazione tra l'Associazione degli italiani di Libia (Airl) e il dicastero durante un incontro video conferenza con la neopresidente dell'Airl, Francesca Prina Ricotti, organizzato dal consigliere Andrea Catalano, capo ufficio Maghreb alla direzione generale Affari politici e sicurezza del Maeci. Durante la viceoconferenza, Ferrara ha parlato anche della situazione in Libia: "Aspettiamo di conoscere i risultati del prossimo, importante appuntamento a Ginevra nell'ambito del Libyan Political Dialogue Forum, per capire come evolveranno le cose. Noi pensiamo che la data fissata per le elezioni, il 24 dicembre 2021, debba ad ogni costo essere mantenuta. Bisogna creare le condizioni perché si possano tenere delle vere elezioni libere e partecipate, un momento di ripartenza anche per il Paese". "Siamo soddisfatti di questo primo incontro con l'Ambasciatore Ferrara, che ringraziamo per la disponibilità" ha commentato, a margine, la presidente Prina Ricotti. "Confidiamo nell'apertura del Ministero per articolare un'agenda di lavoro, non appena il contesto di stabilità in Libia lo consentirà. Gli italiani di Libia possono e devono avere un ruolo centrale nei rapporti bilaterali, in virtù della vicenda storica e umana che da sempre li lega al Paese nordafricano".(Com)