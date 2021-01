Imprese: Cicero Dih incontra gli studenti dell’Its Meccatronico del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cicero Dih (Digital innovation hub) Lazio "ha avviato una collaborazione strategica con l'Istituto tecnico superiore meccatronico del Lazio, promosso da Unindustria con altri prestigiosi soci fondatori, per illustrare agli studenti l'importanza dell'innovazione digitale per una maggiore competitività delle nostre imprese". "In due incontri - aggiunge - gli innovation manager del Dih hanno illustrato le più recenti tecnologie per la trasformazione digitale dei processi produttivi, in particolare esempi di interventi nell'Intelligenza Artificiale, nella manutenzione predittiva e nella realtà aumentata. Ma sono state anche presentate le principali misure e gli strumenti messi in campo a livello nazionale e regionale per sostenere la trasformazione digitale delle imprese: dal Piano del Ministero dello Sviluppo economico Impresa 4.0 ora ripreso dal Governo come Piano nazionale transizione 4.0, fino alla mission e alle attività di Cicero Digital Innovation Hub Lazio per supportare le Pmi, a partire dall'analisi del grado di maturità digitale delle aziende". "In questi due anni di attività di Cicero, abbiamo avuto conferma di quanto fosse decisivo per il nostro sistema socioeconomico realizzare una importante porta di accesso regionale per la transizione 4.0 del tessuto produttivo. Avevamo bisogno di aumentare la consapevolezza delle grandi opportunità di sviluppo delle imprese con il digitale, soprattutto, di quelle piccole e medie - afferma Filippo Tortoriello, presidente del Dhi Lazio - ed il futuro della crescita della nostra regione è anche nelle mani di questi ragazzi che dovranno sempre più acquisire competenze e cultura fortemente digitali". "I nostri studenti - evidenzia Marco Micheli, Direttore dell'Its meccatronico - saranno in grado di contribuire ad una accelerazione del processo innovativo delle imprese in cui si inseriranno e la collaborazione concreta con gli attori dello sviluppo, come il Digital innovation hub, risponde perfettamente all'orientamento assolutamente operativo della didattica del nostro Its".(Com)