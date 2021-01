Libia: rapiti 38 cittadini egiziani a Bani Walid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 38 cittadini egiziani sono stati rapiti nelle vicinanze di Bani Walid, nell'ovest della Libia. Secondo quanto riporta il giornale egiziano "al Youm al Sabea", il gruppo di cittadini egiziani sarebbe tenuto sotto sequestro in una fattoria vicino alla capitale libica, Tripoli. In base alle fonti citate dal quotidiano egiziano la banda di sequestratori autori del rapimento ha chiesto un riscatto per il rilascio dei 38 cittadini egiziani. Le fonti del quotidiano "al Youm al Sabea" hanno riferito che i cittadini egiziani rapiti erano entrati illegalmente in Libia e sarebbero originari del governatorato di Qena, nell'Egitto centro orientale. La fonte ha sottolineato che le bande criminali attive nell'immigrazione illegale stanno approfittando dell'attuale situazione in Libia praticando rapimenti ed estorsioni di lavoratori stranieri che entrano illegalmente nelle territorio libico. Il quotidiano egiziano ha ottenuto una copia di una registrazione audio di un membro del gruppo criminale che negoziava con le famiglie dei detenuti per ottenere un riscatto. Il quotidiano del Cairo denuncia inoltre il coinvolgimento del personale della sicurezza libica nel sequestro. (Res)