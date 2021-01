Stati Uniti: M5s, da Biden parole importanti su svolta “green” ma via i dazi con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Ambiente della Camera dei deputati hanno espresso soddisfazioni in una nota congiunta in merito alle sortite del neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per quanto riguarda l’ambiente. "Esprimiamo soddisfazione per le sortite del neopresidente Usa, Joe Biden, a proposito dei temi ambientali perché dimostrano segnali di discontinuità con il recente passato. Ma, allo stesso momento, ci aspettiamo una svolta anche sul commercio auspicando che vengano tolti i dazi tra Ue e Usa. Sono dazi che penalizzano le nostre aziende e che vanno rimossi al più presto a vantaggio di una collaborazione economica tra i due continenti", si legge nella nota congiunta. "Il nuovo piano ambientale di Biden prevede 2mila miliardi per affrontare la crisi climatica, un piano ambizioso che reputiamo importante per le sorti del pianeta. Così giudichiamo positivamente la decisione di ospitare negli Usa un summit dei leader mondiali sul clima il prossimo 22 aprile, la giornata della Terra", aggiungono i portavoce. "Nella giusta direzione vanno, inoltre, l'idea di stoppare nuove concessioni per estrazione di combustibili fossili, tanto sulla terraferma quanto in mare, e quella di dare una forte spinta agli investimenti nel solare, nell'eolico e nell'efficienza energetica degli edifici. Adesso ci aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti, oltre a segnali di discontinuità anche in materia di dazi con Ue", conclude la nota.(Res)