Polonia: Covid, Varsavia vuole comprare 4-5 milioni di dosi aggiuntive da Moderna

- La Polonia vuole acquistare dosi aggiuntive del vaccino anti-Covid di Moderna. Lo ha confermato il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, secondo quanto riportato dal portale "Business Insider Polska". Il quotidiano "Gazeta Wyborcza" ha riferito in precedenza che il Paese ha finora acquistato da Moderna 6,7 milioni di dosi nonostante potesse ottenerne quasi il doppio. L'accordo sottoscritto dall'Unione europea prevede una ripartizione delle dosi proporzionale al numero degli abitanti dei Paesi membri. La Polonia conta per l'8,45 per cento della popolazione dell'Ue, equivalenti a 13 milioni di dosi. Michal Dworczyk, portavoce del governo e delegato alla gestione della campagna vaccinale, ha spiegato che la Polonia ha già prenotato dosi a sufficienza da altri cinque produttori e che la parte fornita da Moderna alla quale aveva rinunciato sarebbe stata consegnata solamente nell'ultimo trimestre del 2021. "Ieri abbiamo deciso che estenderemo l'acquisto da Moderna perché ci ha fatto una nuova offerta che sposta la consegna dal quarto al terzo trimestre di quest'anno", ha dichiarato il ministro Niedzielski. Finora le dosi di Moderna ricevute dalla Polonia sono state 29 mila. Una nuova fornitura di 42 mila dosi sarebbe dovuta arrivare martedì ma è stata annullata dalla società farmaceutica e prorogata al fine settimana. (Vap)