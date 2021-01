Infrastrutture: A. Monti (Lega), su Pedemontana, una certezza e un punto di non ritorno, ora massima condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono arrivate notizie confortanti, speriamo che tutte le forze politiche vogliano condividerle". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo, Andrea Monti (Lega), al termine dell'audizione, in Commissione Bilancio, con il presidente Roberto Castelli e il direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, Giuseppe Sambo, che hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione e sul piano di project financing, concordato con il mondo finanziario e suddiviso in tre parti, con il contributo anche della Regione, che partecipa all'aumento di capitale, diventerà il principale azionista e sarà rimborsata sulla base del valore medio rilevato a fine gara; una parte delle risorse arriverà anche dai pedaggi: attualmente già 40 km generano flussi. "Un cronoprogramma chiaro, per un'opera complessa, ma già in parte realizzata, nonostante le polemiche di politici locali che pensano ancora di bloccarla o che sia inutile", ha puntualizzato Monti, invitando i rappresentanti dell'opposizione lombarda a farsi sentire con i loro rappresentanti a Roma, dove invece sono al Governo, per trovare soluzioni condivise, nella prospettiva che l'autostrada sarà completata entro luglio 2025. "Poi si potranno valutare eventuali miglioramenti", ha osservato Monti, dando per "scontate" alcune proroghe legate a scadenze, a causa della pandemia. (Com)