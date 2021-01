Milano: Bolognini (Lega), assembramenti sui mezzi, chiederemo intervento prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi, per il quarto giorno consecutivo, su molti mezzi pubblici sono stati segnalati numerosi assembramenti di giovani studenti nelle fasce orarie di ingresso e di uscita dalle scuole". Lo denuncia in una nota il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini premier Stefano Bolognini, che annuncia: "Appare del tutto evidente l'incapacità della giunta Sala di gestire in sicurezza la situazione. A questo punto, se gli assembramenti sui mezzi proseguiranno, nonostante il piano per impedirli che il Comune aveva lanciato, chiederemo l'intervento del prefetto". (com)