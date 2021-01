Difesa: ministero Esteri russo, cooperazione fra Ucraina e Turchia non influirà sul Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che la cooperazione tecnico-militare tra Ucraina e Turchia non avrà un impatto negativo sulla situazione nel Donbass. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando l'accordo tra Kiev e Ankara sulla produzione di corvette e droni d'attacco per l'esercito ucraino. "Nonostante il fatto che ogni Paese abbia il diritto di sviluppare legami nella sfera bilaterale, bisogna ricordare che il conflitto nel Donbass è purtroppo irrisolto. È necessario comprendere o almeno porsi domande su come la cooperazione tecnico-militare possa non avere un impatto negativo su questa situazione", ha dichiarato Zakharova. (segue) (Rum)