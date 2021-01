Difesa: ministero Esteri russo, cooperazione fra Ucraina e Turchia non influirà sul Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 dicembre il ministero della Difesa di Kiev ha annunciato la firma di un accordo con la Turchia sulla produzione di corvette e droni d'attacco per l'esercito ucraino. Nel 2019, Kiev ha acquistato e testato i velivoli senza pilota turchi Bayraktar TB2 che dovrebbero essere equipaggiati con armi Mam-L ad alta precisione della compagnia turca Roketsan. In base a dati non ufficiali, l'importo di questo contratto è di 69 milioni di dollari. (Rum)