Imprese: mancata risposta della Ue fa saltare il colosso europeo della cantieristica a guida italiana

- Salta definitivamente la fusione tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique, e con essa la prospettiva di far nascere un campione europeo nel settore della cantieristica. Nella serata di ieri, al termine di un colloquio telefonico tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il capo del dicastero francese dell'Economia Bruno Le Maire (a cui ha preso parte anche la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager), le autorità italiane e francesi hanno annunciato che l'accordo firmato nel febbraio 2018 si concluderà il 31 gennaio 2021, dopo cinque proroghe. Una decisione da imputare, secondo un comunicato congiunto, alle "incertezze senza precedenti sul mercato turistico che non consentono di procedere alla prevista operazione". A pesare sicuramente anche le posizioni assunte dalla Commissione europea, che pur aprendo - il 30 ottobre 2019 - un esame approfondito del progetto esprimendo preoccupazioni sulle possibili conseguenze della fusione in termini di competitività, non ha raggiunto una posizione finale sulla transazione "nel contesto dell'epidemia Covid-19 e delle sue conseguenze sulla ripresa del mercato della cantieristica". (segue) (Ems)