Imprese: mancata risposta della Ue fa saltare il colosso europeo della cantieristica a guida italiana (2)

- Naufraga quindi il progetto avviato oltre tre anni fa e fortemente voluto dall'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, la cui realizzazione avrebbe costituito un importante primo passo verso un consolidamento della cantieristica europea: un obiettivo ancora prioritario per le autorità comunitarie, nel quadro degli sforzi per contrastare la concorrenza asiatica nel settore. Una decisione, quella della Commissione europea, che potrebbe avere anche risvolti politici dal momento che il consolidamento del comparto avrebbe fatto l'interesse dell'Europa e non soltanto quello italiano. La stessa Fincantieri, lo scorso dicembre, aveva fatto sapere - in merito ai quesiti inviati nel marzo 2020 dalla Commissione sul possibile scenario post-Covid - di "aver fatto tutto quello che dovevamo e potevamo fare" e di aver fornito tutta la documentazione necessaria. Alle due società, come spiegato anche da Patuanelli e Le Maire, non resta che trarre le necessarie conclusioni e concentrarsi "sulla loro strategia di uscita dalla crisi e su nuovi progetti". (segue) (Ems)