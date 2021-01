Imprese: mancata risposta della Ue fa saltare il colosso europeo della cantieristica a guida italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione che, dal punto di vista delle due società, vede Fincantieri in una posizione migliore rispetto alla controparte francese: il gruppo triestino non ha registrato cancellazioni di ordini nel corso del 2020, e la mancata fusione non rischia di pregiudicarne l'andamento grazie all'efficiente attività di diversificazione del business. Per quanto riguarda Chantiers de l'Atlantique, nella nota diffusa ieri sera viene specificato che "lo Stato francese rimane il principale azionista e sostiene l'azienda attraverso questa crisi", e con ogni probabilità verrà adesso avviato un processo di selezione per trovare un nuovo partner industriale per l'azienda. La notizia è stata comunque recepita positivamente dai mercati finanziari, che avevano presumibilmente messo in conto il possibile esito negativo del colloquio tra le autorità dei due paesi: ieri sera, già dopo la diffusione della notizia, Fincantieri ha chiuso in Borsa con un rialzo del 3,3 per cento, anche se la perdita di un'occasione è stata ribadita anche dagli analisti finanziari. Uno scenario che, secondo gli analisti di Equita, era "quello più probabile anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti: in ogni caso, riteniamo che lo stop al deal rimanga un'occasione persa di consolidamento del mercato nella cantieristica navale europea". (Ems)