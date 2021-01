Valle d'Aosta: pericolo valanghe, chiusa strada regione Valtournenche da Singlin a Breuil-Cervinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via precauzionale, a causa dell’allerta meteo per le copiose nevicate che stanno interessando in questi giorni in Valle d'Aosta la Valtournenche, e dei fenomeni annessi (temperature piuttosto alte e probabile presenza di forti venti in quota), è stata chiusa la strada regionale n. 46 dalla Valtournenche, dalla frazione Singlin (galleria) fino alla frazione Breuil-Cervinia a partire dalle ore 12 di oggi prevedendo un convoglio presidiato in discesa alle ore 17 e in salita alle ore 17.30. La chiusura, spiega la Regione, resterà in vigore sino a revoca della presente ordinanza, firmata dal sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz. (Ren)