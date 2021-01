Difesa: Serbia, presidente Vucic annuncia dibattito pubblico su leva obbligatoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei lati positivi, sempre secondo Vucic, sarebbe rappresentato dalla costruzione o dal rinnovo di caserme in comuni che al momento sono quasi disabitati e che potrebbero così trovare un nuovo impulso per la loro economia. Lo scorso 5 gennaio Vucic ha già affrontato l'argomento dichiarando che è in corso fra le autorità politiche una discussione sulla possibile reintroduzione della leva obbligatoria nel Paese. Vucic ha così confermato le dichiarazioni rese in precedenza dal ministro della Difesa, Nebojsa Stefanovic, secondo cui è stata presa in considerazione questa eventualità. (segue) (Seb)